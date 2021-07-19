Минобороны просит ускорить поставки БПЛА «Охотник»

Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник», сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

«Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево», — цитирует РИА Новости Смирнова. По его словам, «Охотник» обладает выдающимися возможностями. Он добавил, что первый образец данного БПЛА уже совершал пробные полёты. 25 июня сообщалось, что новый российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Альтиус» впервые применил оружие в ходе испытаний.