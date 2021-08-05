Шойгу надеется на завершение работы по ударному беспилотнику «Охотник» к 2022 году

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что работа по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году.
Шойгу надеется на завершение работы по ударному беспилотнику «Охотник» к 2022 году
  • © Министерство обороны РФ

«Надеемся на то, что к 2022 году работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт», — приводит ТАСС его слова на совещании на Новосибирском авиастроительном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

Как отметил глава Минобороны, ведущаяся на НАЗ разработка ударного БПЛА «Охотник» — одна из крупнейших в этой области.

Он подчеркнул, что становятся очень важны контракты жизненного цикла, которые охватывают время от момента создания техники до её утилизации.

В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».

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