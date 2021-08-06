«Многие учёные пытаются найти решение»: российский исследователь — о проблеме космического мусора

Избавление околоземного пространства от космического мусора — дорогое и пока что труднореализуемое удовольствие. Об этом в интервью RT заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Комментируя недавнее сообщение «Роскосмоса» о том, что на орбите Земли находится около 7 тыс. тонн космического мусора, Эйсмонт рассказал, как в России работает система его отслеживания, которая позволяет обезопасить космические аппараты. По словам учёного, объёмы мусора растут и избегать столкновений становится всё сложнее. По его мнению, для решения этой проблемы необходимо объединить силы всех космических держав.

— В «Роскосмосе» заявили, что на околоземной орбите находится огромное количество мусора, более семи тысяч тонн. Почему он скапливается и как его посчитали?

— После запуска спутников в космическом пространстве оказываются как отделившиеся ступени ракет-носителей, так и сами аппараты.И если они находятся на низкой орбите (400—500 км), то на них действует разряженная атмосфера, в результате чего аппараты снижаются и в итоге сгорают. Однако не все они таким образом «тормозятся» атмосферой, некоторые остаются в космосе надолго. Вот так образуется космический мусор. И с ним действительно нужно что-то делать.

«Роскосмос» назвал цифру в семь тысяч тонн. Однако здесь важно учесть размеры самих обломков. Если считать осколки размером больше 10 см, то их в космосе около 25 тыс. штук, и они очень опасны для космических аппаратов.

— Каким образом ведётся учёт космических обломков?

— В нашей стране и в США отслеживанием космического мусора занимаются военные. Однако в Америке, в отличие от России, эти данные публикуются в открытом доступе, как каталоги объектов в околоземном пространстве. Обломки находят и пытаются идентифицировать, проводят каталогизацию. Все обломки получают свои номера, по которым в дальнейшем отслеживаются их орбиты. Благодаря этому прогнозируется, где будут находиться осколки. Эти данные обновляются каждые сутки.

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— Какую опасность представляет космический мусор?

— Для новых космических кораблей осколки отработавших аппаратов представляют опасность, потому что возможны столкновения. Их можно просчитать и спрогнозировать, только если идёт опасное сближение с аппаратом (меньше 1,5 или даже 5 км). В таком случае можно провести манёвр уклонения. Для этого на спутниках расположены специальные двигательные системы для коррекции движения по орбите. Обычно такие манёвры проводятся для избегания столкновений, но иногда на геостационарной орбите (около 36 тыс. км над уровнем моря. — RT) за огромным количеством аппаратов сложно проследить.

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— На какие объёмы мусора рассчитана система коррекции орбиты у космических аппаратов?

— Пока с мусором, расположенным в космическом пространстве, ей удаётся справляться. Ещё не было такого, чтобы у аппарата не хватало мощности, чтобы обогнуть обломки. Но, к сожалению, количество мусора год от года увеличивается, поэтому в будущем с ним справляться будет намного сложнее.

— В России существует автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Как она функционирует и справляется ли со своими обязанностями?

— В задачи этой системы, которая находится в составе «Роскосмоса», входит слежение за российскими аппаратами, с тем чтобы обеспечить их безопасное функционирование. И она успешно справляется со своими функциями. АСПОС ОКП наряду с военными системами систематизирует и постоянно отслеживает обломки. В этом плане мы можем рассчитывать на то, что характеристики АСПОС ОКП будут дальше совершенствоваться и она будет помогать нашим космическим аппаратам в отслеживании космического мусора.

— Можно ли окончательно избавиться от космического мусора?

— Этим занимаются многие учёные, как из фундаментальных, так и из прикладных наук. Очень много людей пытаются найти решение проблемы космических обломков. Но у всех их идей существует общий недостаток. Оказалось, что избавление от космического мусора — это дорогое и труднореализуемое удовольствие.

Самое актуальное на данный момент решение — это удаление фрагментов с помощью лазерных пучков. Эти пучки направляются с соответствующего аппарата на обломки, в результате чего происходит частичное его испарение. Это создаёт реактивную тягу, которая приводит к торможению объекта и дальнейшему сходу с орбиты. Однако подтверждения на практике данного предложения не было.

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Другие предложения, как я уже упомянул, слишком дороги. Например, одно из них — это специальный аппарат с гарпуном для сбора осколков. Он собирает материал, а потом отправляет их на орбиту входа в атмосферу.

Можно сказать, что простейший на данный момент способ борьбы с космическим мусором — это не мусорить. Этот способ, как ни странно, работает. Уже существуют способы увода отработавших космических аппаратов, которые являются частью мусора, засоряющего околоземное космическое пространство.

Если запускается космический аппарат, то с самого начала на нём должны быть установлены системы, которые позволят его убрать из космического пространства. Эти аппараты снабжаются двигателями, которые, когда истекает срок работы аппарата, дают тормозной импульс, переводящий аппарат на траекторию входа в атмосферу. Другой способ — отправить аппарат на орбиту захоронения, где хранятся отработавшие объекты, но тогда мы создаём проблему для будущих поколений.

Также можно отправить такие аппараты в дальний космос. Это может быть надёжным способом решения данной проблемы.

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— Нет ли идей законодательно запретить засорять космос?

— Запретом на засорение космоса недавно занялись. Первые предложения поступили от представителей нашей страны в ООН. Там существует специальный комитет COPUOS, который занимается в том числе проблемами засорения околоземного пространства. Он регулирует деятельность в космическом пространстве стран-участниц ООН.

Предложения России ввести правила по засорению космического пространства были учтены этим комитетом. Одно из правил было: если космический объект отработал своё, то он может оставаться в космическом пространстве не более 12 лет. После этого страна, которой принадлежит аппарат, должна убрать его из космоса. Ещё одно требование было: удалить ракету-носитель — переносчика космического аппарата.

Страны стараются следовать этим правилам, принятым на уровне Организации Объединенных Наций.

— Может ли этот мусор представлять опасность для Земли?

— Для Земли космический мусор не представляет такой опасности, как для космических аппаратов, за одним исключением. Существуют аппараты с ядерными реакторами в космическом пространстве. Они находятся на орбитах захоронения, где могут располагаться более сотни лет. Однако из-за внешних факторов существует возможность их входа в атмосферу, в таком случае возникнет опасность для Земли. Есть предложения, как поступить с этими аппаратами, но пока что их трудно реализовать.