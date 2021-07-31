«Старение значительной части оборудования»: «Роскосмос» поручил поддержать работу сегмента МКС до создания новой станции

Президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» поручил принять меры для поддержания работоспособности российского сегмента МКС, пока ведутся работы по созданию орбитальной станции нового поколения. В сообщении организации также говорится, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции. На этом фоне предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» по итогам заседания пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции. Заявление по итогам заседания опубликовано на сайте госкорпорации.

К заключению о старении МКС пришёл совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние российского сегмента станции. Отмечается, что речь идёт о «старении значительной части оборудования».

«С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что РОСС должна стать «эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе».

Наряду с этим президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» поручил принять меры для поддержания работоспособности и безопасности российского сегмента МКС, пока ведутся работы по созданию орбитальной станции нового поколения.

«Кроме того, совет рекомендовал госкорпорации «Роскосмос» с целью исключения рисков, обусловленных техническим состоянием РС МКС, и в связи с планируемым к 2028 году завершением её эксплуатации принять решение о начале технической проработки проектного облика новой орбитальной станции РОСС (в составе МКС или как независимой национальной станции)», — говорится в заявлении.

Работа над новой космической станцией

В апреле 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первый модуль новой российской космической станции будет готов в 2025 году. По его словам, работа над ним уже идёт. Из опубликованного корпорацией ролика следовало, что в процессе постройки находится научно-энергетический модуль (НЭМ) новой станции.

Незадолго до этого вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о решении России выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года.

Напомним, что Международная космическая станция была введена в эксплуатацию в 1998 году. МКС является совместным проектом 14 стран: США, России, Японии, Канады, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако ранее появлялись сообщения о возможном продлении её работы до 2030 года. В начале июня 2021 года Дмитрий Рогозин опроверг существование договорённостей на этот счёт.

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Как заявил Борисов, ситуация, которая складывается на Международной космической станции (МКС), может в будущем привести к серьёзным последствиям, вплоть до катастрофы.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни (космонавтов). Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Этого нельзя допускать», — пояснил вице-премьер.

Вместе с тем в «Роскосмосе» на тот момент заявили, что решение о судьбе станции не принято. При этом в компании также отметили, что модули станции «в основном выработали свой срок службы».

О состоянии МКС в ноябре 2020 года также высказался член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв. По его словам, отдельные элементы станции повреждены.

В ходе заседания совета РАН по космосу Соловьёв напомнил, что до 2025 года у России есть обязательства по участию в программе МКС. Вместе с тем он подчеркнул, что ряд элементов станции «серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации». Соловьёв отметил, что многие из этих компонентов не подлежат замене.

Он также пояснил, что после 2025 года прогнозируется «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС».

По словам Соловьёва, траты на дальнейшее финансирование (оцениваются в 10—15 млрд рублей) слишком велики. В связи с этим обстоятельством в РКК «Энергия» тогда предложили «пересмотреть сроки дальнейшего участия» в программе, сосредоточившись на реализации программ орбитальных станций.