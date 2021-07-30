В NASA не выявили ущерба для МКС из-за инцидента с модулем «Наука»
- Reuters
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«Мы не заметили никакого ущерба МКС», — приводит ТАСС слова руководителя программы МКС в NASA Джоэла Монталбано.
Он добавил, что в ближайшее время будет проведена проверка всех телеметрических данных, но пока нареканий нет.
29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.
Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».
Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».