В NASA не выявили ущерба для МКС из-за инцидента с модулем «Наука»

Короткая ссылка
Эксперты NASA не зарегистрировали какого-либо ущерба Международной космической станции вследствие инцидента с российским модулем «Наука».
В NASA не выявили ущерба для МКС из-за инцидента с модулем «Наука»
  • Reuters
  • © Joe Skipper

«Мы не заметили никакого ущерба МКС», — приводит ТАСС слова руководителя программы МКС в NASA Джоэла Монталбано.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведена проверка всех телеметрических данных, но пока нареканий нет.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить