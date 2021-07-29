Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
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Стыковка к надирному узлу модуля «Звезда» состоялась в 16:29:10 мск.
«Есть касание, есть сцепка», — сказал комментатор трансляции.
По оценкам «Роскосмоса», модуль будет в состоянии доработать «без каких-то проблем» до 2030 года.
21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» для его доставки на МКС.
После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.