В «Роскосмосе» назвали предполагаемые сроки работы модуля «Наука» в составе МКС

Исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко назвал предполагаемые сроки работы многофункционального лабораторного модуля «Наука» в составе Международной космической станции (МКС).

«С точки зрения сроков, да, у нас есть понимание, что станция гарантированно просуществует. Есть разные оценки. Американская сторона сильно заинтересована в продлении как минимум до 2030 года. Модуль будет в состоянии доработать до 30 года без каких-то проблем», — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, в ближайшие минуты модуль причалит к МКС.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о проведении специалистами Центра управления полётами (ЦУП) одноимпульсной финальной коррекции орбиты модуля «Наука».