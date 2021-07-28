Специалисты ЦУП скорректировали орбиту МЛМ «Наука»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о проведении специалистами Центра управления полётами (ЦУП) одноимпульсной коррекции орбиты многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

Об этом гендиректор государственной корпорации сообщил в своём Telegram-канале.

«В 16:43:07 мск проведена одноимпульсная коррекция орбиты МЛМ «Наука» двигателем коррекции и сближения №1», — написал он.

Рогозин добавил, что, пообщавшись с экипажем на МКС, убедился, что к стыковке станции с МЛМ в «Роскосмосе» готовы.

На сайте госкорпорации отмечается, что это была финальная коррекция орбиты — в дальнейшем проводить подобные мероприятия перед стыковкой «Науки» с МКС не планируется.

В понедельник, 26 июля, проработавший на орбите 20 лет модуль «Пирс» был отстыкован от МКС с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16». Вместе с грузовым кораблём «Прогресс МС-16» его затопили в Тихом океане.