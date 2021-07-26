Россия отстыковала от МКС модуль «Пирс»

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Модуль «Пирс», который 20 лет работал на орбите, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».
Россия отстыковала от МКС модуль «Пирс»
  • © «Роскосмос»/Сергей Волков

«В соответствии с программой полёта российского сегмента Международной космической станции сегодня, 26 июля 2021 года, прошла расстыковка связки из транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» и стыковочного отсека-модуля «Пирс» с МКС. Сейчас корабль и модуль находятся в автономном полёте и готовятся ко входу в атмосферу Земли», — говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Как ожидается, в 17:51 мск несгораемые элементы конструкции корабля и модуля упадут в расчётной зоне несудоходного района Тихого океана.

Расчётный район падения несгоревших фрагментов корабля находится в 3630 км от города Веллингтон и 5 870 км от города Сантьяго.

Накануне сообщалось, что расстыковка с МКС модуля «Пирс», на место которого должен стать новый модуль «Наука», состоится 26 июля.

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