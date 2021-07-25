Модуль «Пирс» отстыкуют от МКС 26 июля

Расстыковка с МКС модуля «Пирс», на место которого должен стать новый модуль «Наука», состоится 26 июля.

«Расстыковка отсека-модуля «Пирс» с российским сегментом МКС запланирована на 13:56 мск 26 июля, а падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана — на 17:51 мск того же дня», — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Модуль «Пирс» был пристыкован к порту служебного модуля «Звезда». Позднее его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который уже находится на орбите.

Изначально затопление «Пирса» было запланировано на 23 июля, однако было перенесено.

Ранее Рогозин сообщил, что тестирование системы сближения «Курс» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» осуществлено штатно.