Рогозин рассказал о тесте системы сближения на модуле «Наука»

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Тестирование системы сближения «Курс» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» осуществлено штатно, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал о тесте системы сближения на модуле «Наука»
  • РИА Новости

«На 62-м витке штатно провели тест системы «Курс» модуля «Наука», — написал Рогозин в своём Twitter.

Ранее «Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты модуля «Наука».

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