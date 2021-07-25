Рогозин рассказал о тесте системы сближения на модуле «Наука»
Тестирование системы сближения «Курс» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» осуществлено штатно, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
- РИА Новости
«На 62-м витке штатно провели тест системы «Курс» модуля «Наука», — написал Рогозин в своём Twitter.
На 62-м витке штатно провели тест системы "Курс" модуля "Наука".— РОГОЗИН (@Rogozin) July 25, 2021
Ранее «Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты модуля «Наука».
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