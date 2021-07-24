Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли на 26 июля

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Отстыковку российского модуля «Пирс» от Международной космической станции (МКС) перенесли с 25 на 26 июля. Об этом сообщили в хьюстонском центре управления полётами.

«Расстыковка «Прогресса» с «Пирсом» теперь сдвинута на утро понедельника», — приводит РИА Новости фрагмент переговоров, которые транслируются на сайте НАСА.

Ранее сообщалось, что место модуля «Пирс» займёт новый многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который был выведен на орбиту.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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