Модуль российского сегмента МКС «Пирс» затопят в Тихом океане 24 июля

Модуль российского сегмента Международной космической станции «Пирс» решено затопить 24 июля, сообщил «Роскосмос».

«Специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные по данным телеметрии модуля «Наука», приняли решение назначить затопление модуля «Пирс» на 24 июля 2021 года», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Место модуля «Пирс» займёт новый многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который накануне был выведен на орбиту.

Затопление отработанного модуля произойдёт в Тихом океане.

По информации «Роскосмоса», «Пирс» состоит из герметичного корпуса и установленной аппаратуры, служебных систем и элементов конструкции, обеспечивающих выходы в открытый космос.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.



Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.