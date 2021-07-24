«Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты модуля «Наука»

Российская корпорация «Роскосмос» сообщила, что специалисты Центра управления полётами (ЦУП) осуществили двойную коррекцию орбиты многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Об этом говорится на сайте компании.

«В пятницу, 23 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого модуля «Наука» в Центре управления полётами «ЦНИИмаш» провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду (21 июля. — RT) к Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 24 июля.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Отмечается, что тестовое включение двигательной установки модуля и импульс формирования орбиты были отработаны штатно.