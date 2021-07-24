«Роскосмос» сообщил о коррекции орбиты модуля «Наука»
Об этом говорится на сайте компании.
«В пятницу, 23 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого модуля «Наука» в Центре управления полётами «ЦНИИмаш» провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду (21 июля. — RT) к Международной космической станции», — говорится в сообщении.
Как уточнили в госкорпорации, следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 24 июля.
21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.
Отмечается, что тестовое включение двигательной установки модуля и импульс формирования орбиты были отработаны штатно.