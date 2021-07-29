NASA: ситуация с модулем «Наука» на МКС стабильна

Ситуация с пристыковавшимся к МКС модулем «Наука», двигатели которого ранее незапланированно включились, стабильна, сообщили в NASA.

«Сейчас всё находится в стабильном состоянии», — сказал диктор NASA во время прямой трансляции из центра управления полётами в Хьюстоне. Его слова приводит ТАСС.

В американском агентстве добавили, что все остальные системы модуля работают в штатном режиме.

«Экипаж в безопасности и отменит свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля «Наука», — говорится в сообщении NASA в Twitter.

.@Space_Station crew members are safe and will scrub their schedules for today in order to focus on recovery efforts following the unexpected loss of attitude caused by the Russian Nauka module's thrusters firing. The station is back in attitude control and is in good shape. pic.twitter.com/38qBmEBjbU — NASA (@NASA) July 29, 2021

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».