На МКС рассказали о незапланированном включении двигателей «Науки»

Российские космонавты на МКС сообщили, что двигатели пристыковавшегося накануне модуля «Наука» незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда», сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов. Как отметили в NASA, ситуация не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».

Как пишет агентство, к настоящему времени двигатели «Науки» удалось отключить.

Уточняется, что астронавтам на американском сегменте из Хьюстонского центра управления полётами сообщили о «перетягивании каната» между двигателями модуля «Наука» и служебного модуля «Звезда». При этом служебный модуль «ощутимо компенсирует ситуацию», а ошибка положения станции в пространстве уменьшается.

Для компенсации космонавты включили двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

«Идёт процесс перевода модуля «Наука» из полётного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сказали ТАСС в «Роскосмосе», комментируя ситуацию.

По словам диктора NASA, экипаж не был подвержен опасности. Вреда станции нанесено не было.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем стартовала 21 июля с Байконура.