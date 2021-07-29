На МКС рассказали о незапланированном включении двигателей «Науки»
- ©космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Как пишет агентство, к настоящему времени двигатели «Науки» удалось отключить.
Уточняется, что астронавтам на американском сегменте из Хьюстонского центра управления полётами сообщили о «перетягивании каната» между двигателями модуля «Наука» и служебного модуля «Звезда». При этом служебный модуль «ощутимо компенсирует ситуацию», а ошибка положения станции в пространстве уменьшается.
Для компенсации космонавты включили двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».
«Идёт процесс перевода модуля «Наука» из полётного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сказали ТАСС в «Роскосмосе», комментируя ситуацию.
По словам диктора NASA, экипаж не был подвержен опасности. Вреда станции нанесено не было.
29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.
Ракета-носитель «Протон-М» с модулем стартовала 21 июля с Байконура.