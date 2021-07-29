NASA отложило запуск корабля Starliner на МКС

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Американское космическое агентство NASA решило перенести запланированный на пятницу, 30 июля, тестовый запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию, чтобы экипаж мог проверить работу пристыковавшегося к российскому сегменту модуля «Наука».
NASA отложило запуск корабля Starliner на МКС
  • Reuters
  • © Joe Skipper

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«NASA и Boeing решили отложить пятничный тестовый запуск миссии Orbital Flight Test-2. Сейчас команды определяют, когда будет следующая возможность. Это даст экипажу МКС время, чтобы продолжить проверочные работы с недавно прибывшим российским модулем «Наука» и убедиться, что станция будет готова к прибытию Starliner», — отметили там.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».

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