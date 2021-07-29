NASA отложило запуск корабля Starliner на МКС

Американское космическое агентство NASA решило перенести запланированный на пятницу, 30 июля, тестовый запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию, чтобы экипаж мог проверить работу пристыковавшегося к российскому сегменту модуля «Наука».

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«NASA и Boeing решили отложить пятничный тестовый запуск миссии Orbital Flight Test-2. Сейчас команды определяют, когда будет следующая возможность. Это даст экипажу МКС время, чтобы продолжить проверочные работы с недавно прибывшим российским модулем «Наука» и убедиться, что станция будет готова к прибытию Starliner», — отметили там.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».