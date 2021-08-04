В «Роскосмосе» рассказали о космическом мусоре на орбитах вокруг Земли

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В «Роскосмосе» сообщили, что «если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более семи тысяч тонн, это вес гружёного железнодорожного состава из более чем 70 вагонов».
В «Роскосмосе» рассказали о космическом мусоре на орбитах вокруг Земли
  • © NASA

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что «траекторию движения практически всех объектов более 10 см на орбитах Земли контролирует автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП)».

«Она выявляет космический мусор и функционирующие космические аппараты в автоматическом режиме и определяет их параметры движения с помощью 36 телескопов различного диаметра в составе десяти наземных пунктов мониторинга космического пространства на территории России, Армении и Бразилии», — заявили в «Роскосмосе».

В компании заявили, что «ежедневно поступает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами».

«Для того чтобы исключить возможность столкновения, специалисты могут скорректировать орбиту КА в случае, если такая функция предусмотрена в его конструкции», — добавили в «Роскосмосе».

Ранее гендиректор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой заявил, что к концу 2021 года в ЮАР введут в эксплуатацию российский оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора.

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