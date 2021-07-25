В ЮАР установят российский комплекс для обнаружения космического мусора

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К концу 2021 года в ЮАР введут в эксплуатацию российский оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора, заявил гендиректор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой.

Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.

«В сентябре ожидается отправка комплекса в ЮАР, до конца года — ввод в эксплуатацию. Строительство осуществляется силами ЮАР», — сказал Рой.

О планах по размещению российской станции обнаружения космического мусора на территории иностранного государства стало известно в начале июля. 

В мае в АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос») сообщали, что на околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора.

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