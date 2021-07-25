В ЮАР установят российский комплекс для обнаружения космического мусора
Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.
«В сентябре ожидается отправка комплекса в ЮАР, до конца года — ввод в эксплуатацию. Строительство осуществляется силами ЮАР», — сказал Рой.
О планах по размещению российской станции обнаружения космического мусора на территории иностранного государства стало известно в начале июля.
В мае в АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос») сообщали, что на околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора.