На околоземных орбитах нашли около 7 тысяч тонн космического мусора

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На околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора, сообщили в АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос»).
На околоземных орбитах нашли около 7 тысяч тонн космического мусора
  • РИА Новости

«По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находится около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов (включая Международную космическую станцию)», — сказал ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас.

Как сообщалось ранее, российский оптический комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году.

За четыре месяца было обнаружено движение около 30 тыс. космических объектов. При этом в 2020 году «был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов».

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