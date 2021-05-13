На околоземных орбитах нашли около 7 тысяч тонн космического мусора

На околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора, сообщили в АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос»).

«По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находится около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов (включая Международную космическую станцию)», — сказал ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас.

Как сообщалось ранее, российский оптический комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году.

За четыре месяца было обнаружено движение около 30 тыс. космических объектов. При этом в 2020 году «был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов».