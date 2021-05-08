Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической активности

Российский оптический комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году: за четыре месяца было обнаружено движение около 30 тыс. космических объектов. В 2020 году «был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов», сообщили в Министерстве обороны.

Комплекс находится в Таджикистане, в горах Санглок (горная система Памир), на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Как уточнили в министерстве, «Окно-М» обладает высокими обнаружительными характеристиками, это позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50 тыс. км.

Комплекс способен обнаруживать на таком расстоянии космические объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал о своей работе.