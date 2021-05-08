Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической активности
- Reuters
Комплекс находится в Таджикистане, в горах Санглок (горная система Памир), на высоте 2200 метров над уровнем моря.
Как уточнили в министерстве, «Окно-М» обладает высокими обнаружительными характеристиками, это позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 км до 50 тыс. км.
Комплекс способен обнаруживать на таком расстоянии космические объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.
Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал о своей работе.