В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о своей работе

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Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал о своей работе.
В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о своей работе
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

«Мы занимаемся работой, которая направлена в будущее. То есть прямо сейчас, например, ни одна домохозяйка никакой пользы от того, что мы открыли астероид, конечно, не получит. Но когда мы открываем много таких небесных тел, то становится понятно, как устроена наша Солнечная система», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, специалисты оценивают, где расположены объекты, по каким орбитам они летают, на каких характерных расстояниях и скоростях они движутся. Тем самым можно обеспечить безопасность Земли.

«Мы работаем на будущее, поэтому изучаем всё и во всех направлениях: переменные звёзды, галактики, астероиды, экзопланеты», — отметил Назаров.

Он отметил, что задачи фундаментального характера имеют не только прикладное значение, но и мировоззренческое.

«То есть мы гораздо лучше понимаем, как устроен наш мир, смотря на него под другим углом», — заключил эксперт.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News оценил важность полёта Юрия Гагарина в космос.

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