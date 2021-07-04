«Роскосмос» и САНСА разместят станцию обнаружения космического мусора в ЮАР

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Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ). 
«Роскосмос» и САНСА разместят станцию обнаружения космического мусора в ЮАР
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах».

«Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесёнными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что «комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по отражённому солнечному свету способны обнаружить космические объекты и элементы «космического мусора», имеющие блеск до 18-й звёздной величины».

«ОЭК ОКМ в ЮАР — второй из четырёх специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Основная цель АСПОС ОКП — мониторинг околоземного космического пространства и выявление опасных сближений действующих космических аппаратов друг с другом и с объектами «космического мусора», — добавили в «Роскосмосе».

В мае в АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос») сообщали, что на околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора.

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