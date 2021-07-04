«Роскосмос» и САНСА разместят станцию обнаружения космического мусора в ЮАР
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Отмечается, что «станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов «космического мусора» на низких, средних и высоких околоземных орбитах».
«Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесёнными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных», — говорится в сообщении.
В компании рассказали, что «комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по отражённому солнечному свету способны обнаружить космические объекты и элементы «космического мусора», имеющие блеск до 18-й звёздной величины».
«ОЭК ОКМ в ЮАР — второй из четырёх специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Основная цель АСПОС ОКП — мониторинг околоземного космического пространства и выявление опасных сближений действующих космических аппаратов друг с другом и с объектами «космического мусора», — добавили в «Роскосмосе».
В мае в АО «ЦНИИмаш» (входит в «Роскосмос») сообщали, что на околоземных орбитах в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора.