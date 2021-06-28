«Мы рады всем желающим»: генеральный директор «Главкосмоса» — о туризме на МКС

Российский «Главкосмос» проводит предполётную подготовку космических туристов для путешествия на МКС. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов. По его словам, наличия крупной суммы для покупки билета на космический корабль недостаточно. Все кандидаты проходят серьёзную проверку, включающую психологическое и медицинское обследование, а также физическую подготовку.

— На каких условиях «Главкосмос» предоставляет путёвки космическим туристам? Какие есть ограничения?

— Есть определённые ограничения, связанные непосредственно с кораблём. Это антропоморфные ограничения: вес должен быть не более 95 кг, рост — не более 190 см. А так, в принципе, все ограничения ясны, когда человек проходит медкомиссию. Естественно, он должен обладать хорошим здоровьем, быть физически тренирован. Это и психологическая устойчивость, способность принимать решения в сложных ситуациях, связанных, может быть, с угрозой здоровью и жизни. Как таковые, ограничения известны, они размещены на сайте Центра подготовки космонавтов. Мы рады всем желающим, которые готовы лететь в космос.

— Сколько длится курс по подготовке?

— Как правило, не менее шести месяцев. Но сейчас в качестве эксперимента мы готовим группу к полёту, которая должна пройти подготовку всего за четыре месяца. Эти условия сопоставимы с теми, что предлагают наши американские партнёры — порядка 15 недель. Наши профессиональные космонавты и эксперты от космонавтики полагают, что четыре месяца — это минимум.

— Как в данный момент организована работа с нынешней группой?

— Ведётся сбалансированная работа: психологическое, медицинское обследование, физическая подготовка. Конечно, основной акцент делается на изучении систем корабля и схемы действия в условиях нештатной ситуации. К счастью, таких случаев было мало, по пальцам на одной руке можно пересчитать.

МКС

Reuters

© NASA/Roscosmos/Handout

— Вы сейчас упомянули психологическую проверку. Это тесты на клаустрофобию, на панические атаки, на что-то такое?

— Безусловно, у людей разная специфика. Кандидаты, которым свойственна или клаустрофобия, или панические атаки, отсеиваются на самом раннем этапе медицинских обследований. Там не только тесты на клаустрофобию. Безусловно, кандидаты неоднократно примеряют места в транспортном пилотируемом корабле «Союз». И тогда становится понятно, сможет там человек несколько часов провести или нет.

Безусловно, есть специальные медицинские и психологические тесты, которые показывают, насколько человек адекватен, стрессоустойчив, подготовлен психологически, физически и ментально к такому сложному полёту.

— Какова будет стоимость полёта для космического туриста?

— Ценник уже известен, он, в зависимости от задачи, составляет от $55 млн до $90 млн. Это я говорю сейчас не о наших кораблях, а об американском SpaceX.

Время пребывания на станции оплачивается отдельно. Время работы космонавтов тоже дорого стоит. Космонавты должны сопровождать туриста, уделять ему внимание. Это отрывает их от задач, которые они должны выполнять, в соответствии с программой работы на МКС.

Допустим, в корабле «Боинг», который ещё не летал в пилотируемом варианте, кресло, по разным оценкам, может стоить порядка $80 млн. На наших кораблях цена ниже, она будет конкурентоспособна. В конце этого года должны полететь два японских туриста. Цена меньше, чем $55 млн.

Генеральный директор «Главкосмоса» о туризме на МКС

— Вы уже сказали, что на МКС, как в гостинице, есть стоимость за сутки...

— Это NASA объявило стоимость за ночь пребывания на МКС в американском сегменте. Можно сказать, что они уравняли МКС с гостиницей.

— И есть спрос? Откуда к вам приходят кандидаты?

— Не могу сейчас сказать точное количество. Мы ведём переговоры с представителями нескольких интересующихся кандидатов из разных частей света. Из северного региона, скажем так.

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— Нельзя сравнить МКС с курортом. Это, наверное, очень неправильное сравнение...

— Пока ещё нельзя. Не думаю, честно говоря, что мы доживём до момента, когда большая часть населения или даже малая часть населения сможет себе позволить легко полететь на МКС. Поскольку сама станция будет функционировать, может быть, до 2030 года. Мы знаем, что будут создаваться и другие станции. Есть частные компании, которые уже строят орбитальные модули. Есть окололунные задачи. Там тоже, скорее всего, будет какая-то станция. Может быть, будет и новая международная станция. Вот и КНР сейчас впервые направила своих тайконавтов на китайскую станцию.

Так что задача освоения низкой околоземной орбиты, безусловно, очень интересная. И я убежден, что у неё есть будущее в плане космического туризма.

— Вы сказали, что у космонавтов тоже будет зарезервировано время на МКС, чтобы они сопровождали туристов...

— Задачи обслуживания туристов, конечно, есть. И они входят в стоимость кресла, когда мы продаём его. В американском случае, видимо, это какая-то почасовая оплата... Что значит «космонавт»? Это учёный, инженер, исследователь. Наверное, через 15—20 лет мы придём к тому моменту, когда полёт на космическую станцию будет сродни полёту на самолете. Будет технический экипаж, обслуживающий станцию, корабль космический, и будут люди, у которых свои задачи. Ведь турист не обязательно летит фотографии поснимать в иллюминаторы. Как правило, это преподаватели, учёные, популяризаторы. И они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы принести пользу, находясь на станции.

Космический турист Ричард Гарриот

Reuters

© Sergei Remezov

— Багаж на МКС отдельно оплачивается?

— Как правило, самое необходимое, что требуется туристу, он берёт с собой сразу. Это небольшой объём: питание, вода, какие-то припасы, сувениры, что с собой дают родные и знакомые.

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Но если требуется, допустим, более серьёзная задача — проведение научных экспериментов, которые требуют доставки аппаратуры, то аппаратура уже не влезет в пилотируемый корабль. Для этого запускается транспортный корабль «Прогресс», и этот груз оплачивается отдельно.

— А сколько это примерно в килограммах?

— Думаю, килограмм пятнадцать.

— Как повлияла на решение «Роскосмоса», «Главкосмоса» начать коммерческие полёты активность со стороны SpaceХ и других компаний на Западе?

— Безусловно, во многом повлияла. Мы видим всплеск профессионального и общественного интереса к теме. Было только одно средство доставки — наш корабль «Союз». С появлением альтернативного средства начали высвобождаться полётные возможности. Мы стали более активно заниматься проблемами поиска коммерческих путешественников.

Точно так же это делают у американцев. Чем больше средств доставки в космос, тем больше конкуренция, тем интересней становится работать. Мы исходим из того, что наши предприятия, кооперация будут заинтересованы в снижении себестоимости, в снижении накладных расходов. Чтобы быть более конкурентоспособными на этом рынке. Поскольку, как я уже рассказал, будущее у космического туризма, безусловно, есть.