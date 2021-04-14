«Всё зависит от мотивации»: единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина — о важности развития личности

Целеустремлённость и упорство помогут пройти отбор в команду космонавтов. Об этом в интервью RT заявила единственная женщина в отряде Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина «Роскосмоса» Анна Кикина. По её мнению, для комплексного развития личности необходимо не только заниматься физической подготовкой, но и расширять кругозор. Также Анна рассказала, как она вместе с другими космонавтами отрабатывала навыки выживания в дикой природе.

— Анна, исполнилось 60 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос. Для вас это особенный праздник?

— Конечно. Это серьёзная цифра. Полёт человека из нашей страны будут помнить всегда во всём мире.

— Недавно на МКС отправился корабль «Союз», названный в честь Юрия Алексеевича...

— Мы, космонавты, стараемся следить за каждым стартом, за каждой стыковкой, вообще за всеми ключевыми моментами полёта наших ребят, наших коллег. Для меня этот старт особенный. В экипаже, помимо опытного космонавта Олега Новицкого и нашего иностранного коллеги Марка Ванде Хая, совершает первый космический полёт Пётр Дубов. Он был в составе нашего отбора в отряд космонавтов в 2012 году. Конечно, чувствую свою причастность, радуюсь за него. Вместе мы очень долго тренировались. Он практически как член семьи.

На протяжении года он готовился, чтобы пройти отбор. Пётр был вдохновлён космосом с самого детства. Рассказывал, что книга Алексея Леонова его вдохновила. Он приложил огромное количество усилий, чтобы попасть в отряд космонавтов.

Участник миссии МКС-65 космонавт Пётр Дубров

© Роскосмос

— До того как стать космонавтом, вы занимались совершенно другими вещами. Даже были радиоведущей. Легко ли в осознанном возрасте круто менять свою жизнь?

— Я верю, что человек, если захочет, найдёт в себе ресурсы решить задачи и прийти к поставленным целям. За одно мгновение это не решается, но это абсолютно реально. Человек — могущественное существо, все ресурсы есть у него. Всё зависит именно от собственной мотивации, от желания что-то сделать.

Всё, что ты делаешь в своей жизни, развиваешь физические качества, умственные, творческие — всё это тебя укрепляет и когда-нибудь обязательно пригодится. Может, не сразу в одном месте, а на каком-то шажочке. И если будешь внимательнее, вспомнишь, что к этому готовился. Я убеждена, что всё, чем занималась ранее, — это мой рюкзак, который я ношу с собой. Все вещи оттуда помогли при поступлении в отряд и помогают сейчас. И ещё в будущем, уверена, пригодятся.

— У вас были в детстве азарт, страсть к спорту?

— Ребёнок так устроен, что прощупывает социум в своей детской среде и таким образом определяет свои качества. Спасибо родителям, они меня привели в спортивную секцию по плаванию. Моя самая первая победа открыла глаза, что могу показать себя, быть не хуже других. Это были соревнования по плаванию в Новосибирской области. Я плыла на спине. Просто делала, как меня учили, максимально хорошо. И выяснилось в итоге, что стала победителем. На меня это произвело огромное впечатление. Это был поворотный момент, щелчок стартовый. Личность запустилась к развитию, меня захлестнуло, азарт проснулся.

— Сейчас вы вдохновляете многих мальчиков и девочек. Несколько учеников из вашей 29-й школы Новосибирска задали вам вопросы.

— Мокрушина Анастасия, ученица 11-го класса. Я знаю, что вы учились в классе спасателей. Какой из школьных предметов помог вам поступить в отряд?

— Все школьные предметы мне помогли пройти отбор в отряд космонавтов. Почему я так отвечаю? Потому что требуется определённый уровень образования. По ниточке плетётся косичка. Если провален какой-то предмет — можешь в вуз не поступить. Поэтому все предметы важны. Это расширяет кругозор. У нас школа была с углублённой физической подготовкой. Мы развивались не только физически, но и интеллектуально. Даже экзамены сдавали по физической культуре по билетам, регулярно участвовали в соревнованиях между школами.

Действительно, в старших классах перешла в класс спасателей. С нами занимались специалисты поисково-спасательной службы Новосибирской области. Мы изучали специальное оборудование, были и теоретические лекции. Учились оказанию первой помощи, работали со снаряжением, ходили в разнопрофильные походы.

— Меня зовут Андрей, учусь в 6-м классе. Я узнал, что в школе вы участвовали в команде КВН. Вам это как-то пригодилось? В вашей профессии есть творчество?

— Прекрасный вопрос, Андрей, молодец. Я обожала КВН. Нравилось выступать, декламировать стихи. Это самовыражение и приличная работа над собой. Не каждый сможет выйти и раскрепощённо работать на сцене. Творчество вдохновляет, позволяет переключаться с одной деятельности на другую, придаёт сил и радует.

© Кадр из фильма «Путешествие на Луну» (1902)

— Какие книги вас вдохновляли и вдохновляют?

— В детстве в основном читала литературу по школьной программе. В основном моё время распределялось на тренировки, кружки, секции. Сейчас для чтения нахожу время в отпуске, в транспорте, когда летим или едем, во время отдыха. Редко удаётся в другое время. Поразил роман «Братство Кольца» Толкиена. Вдохновляет Жюль Верн, не устаю ему удивляться. Задача из ближайших — прочитать вторую часть его романа «Вокруг Луны».

— Прошло девять лет с тех пор, как вы поступили в отряд космонавтов. Можете сравнить себя тогда и сегодня? Какие ожидания оправдались?

— Не могу сказать, что ожидала что-то конкретное. Режим работы космонавта оказался более насыщенным, чем я представляла. Оказывается, помимо физических тренировок, подготовки на тренажёрах, много интеллектуальной деятельности. Огромное количество теоретического материала, большое количество экзаменов, зачётов и нормативов. Это было сюрпризом. Однозначно я прокачала себя, система меня прокачала. Все условия, тренировки, навыки укрепляют человека, готовят к полёту.

На тренировке в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

© ЦПК

— Вас «выкидывали» в дикой природе для отработки навыков выживания. Тяжело было?

— У нас это называется выживанием при различных природных условиях. Мне очень нравится. Это впечатляет, заряжает. Каждый раз нас компонуют в разные тренировочные экипажи. Это тоже нравится, потому что могу с разными космонавтами работать. Конечно, с подобным я сталкивалась и раньше, спелеологией с 12 лет занималась. Это тоже походы, ночёвки в некомфортных условиях.

Есть и определённые особенности. «Выживаем» мы с тем снаряжением, которое изготавливается специально для космонавтов. Условия те же, а предметы, которыми пользуешься, строго определённые. В этом особенность. Учишься, как правильно поступить со спускаемым аппаратом, как из него выйти. Покинуть или не покинуть, использовать его в укрытии или нет. Радиосвязь, выход на связь, привлечение к себе внимания. Подстраиваешься, выходишь из положения. У тебя, например, только одно мачете на весь экипаж. Рыться в снегу особенно и нечем, лопаты нет. Используешь, допустим, часть специальной металлической аптечки и скребёшься, как котик в лоточке.

— Получается, космонавт — универсальный специалист, готовый действовать в любых условиях? Экипажи постоянно разные. Это значит, что в любой момент космонавт должен быть готов стать не только лидером, но и ведомым?

— Конечно. Когда назначают в экипаж, тебе сразу дают роль. Ты будешь, допустим, бортинженер или командир экипажа. У командира зона ответственности самая высокая. За ним приоритетное принятие решений, он несёт ответственность за действия всего экипажа. Очень важно знать свою роль, занимать своё место. Это успех качественной и безопасной работы.

— Вы участвовали в программе SIRIUS по имитации космических полётов. Важно ли в совместной изоляции чувство эмпатии? Кандидат в космонавты думает, нравится ли ему коллега? Важно ли ощущать его другом, чтобы работать вместе?

Мини-оранжерея в экспериментальном изоляционном модуле проекта SIRIUS

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© sirius.research

— Каждый так или иначе оценивает другого человека. Нравится он ему или нет, хочет ли с ним общаться. Все люди разные, с разным набором качеств, эмоций. Мы тоже люди, с кем-то нам более комфортно, с кем-то менее. Каждый по-своему оценивает командира. Есть профессиональная ответственность, этика, адекватность в работе. Если возникают спорные моменты, каждый обычно предлагает что-то своё, если может. Но в любом случае решение за командиром, и это не обсуждается. Никто не пытается развивать конфликты. В этом не заинтересован никто. Собственные амбиции можно и придержать, это нормально.

— На МКС космонавты берут около килограмма личных вещей. Что бы вы взяли с собой?

— Об этом ещё плотно не задумывалась, не могу конкретно ответить. Однозначно возьму с Земли предмет или фотографию, чтобы напоминали мне о моих близких. Что-то такое, что вызывало бы тёплые ощущения внутри.

— Что бы вы предпочли слушать там, далеко наверху? Музыку, аудиокниги?

— Я размышляла над этим вопросом. Думаю, что сделаю компоновку произведений, которые мне интересно было бы послушать в том или ином настроении. И активную заводную танцевальную музыку, и релакс. Когда соберу свою коллекцию — тогда точно смогу ответить.

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— Елена Серова в 2016 году стала депутатом Госдумы, и с тех пор вы являетесь единственной женщиной-космонавтом в нашем отряде «Роскосмоса». С тех пор к вам много внимания, особенно в этот юбилейный год. Даже сделали ролевую модель — куклу Барби в вашу честь. Хочется узнать, как вы к этому относитесь. Какой совет можете дать детям, которые выбрали вас как образец для подражания?

— Людям свойственно бояться неизвестности. Они начинают рисовать себе какие-то такие сложности, которых даже не существует. Но если человек действительно куда-то хочет прийти, надо понять, что нужно сделать для того, чтобы стать тем, кем ты хочешь стать. Как добраться туда, куда нужно добраться. На велосипеде, на льдине, с парашютом. Пойми, что нужно в себе развить, чтобы уметь управлять этим средством, как управлять собой, что развить. И тогда начни это делать. Просто сделай первый шаг. И ты увидишь, что всё само начнёт крутиться.

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