«Весь мир обратил внимание на СССР»: Минобороны России опубликовано уникальные документы о первых советских космонавтах

12 апреля исполнится 60 лет со дня первого полёта человека в космос. В преддверии празднования российское Минобороны запустило на своём сайте мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса», где в открытом доступе размещены ранее не публиковавшиеся документы из личных дел первых советских космонавтов: Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова, Георгия Берегового и других участников освоения космоса. По словам экспертов, новый проект позволяет сохранить память о людях, благодаря которым СССР стал лидером в освоении космического пространства.

12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. К юбилейной дате на сайте Министерства обороны РФ был открыт новый мультимедийный раздел под названием «Земные орбиты покорителей космоса».

В рамках проекта на сайте впервые были опубликованы уникальные фотографии и документы, в том числе личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос.

Основная часть ранее недоступных широкой публике документов и фотографий связана с личностью первого космонавта — Юрия Гагарина.

«Летать любит, летает смело и уверенно»

12 апреля 1961 года в 9:07 по московскому времени советский космический корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур. Его пилотировал Юрий Алексеевич Гагарин, которому прямо в день полёта было присвоено внеочередное звание майора. Полёт длился 1 час 48 минут и закончился успешным возвращением первого космонавта на Землю.

Юрий Гагарин

© Министерство обороны РФ

Этому событию предшествовали долгие месяцы тренировок и тщательного отбора кандидатов в космонавты.

В лётный отряд набирались исключительно лётчики истребительной авиации с большим налётом часов. Кроме того, кандидат должен был быть мужчиной ростом не выше 175 см и весом 70—72 кг — такие параметры были выбраны из-за размеров обитаемой капсулы корабля «Восток».

Возраст претендента не должен был превышать 30 лет. Здоровье будущего космонавта должно было быть безупречным: хронические заболевания и следы хирургических операций закрывали лётчикам путь в космос.

Члены отборочной комиссии учитывали и другие факторы. Например, темп работы, эмоциональность, характер ошибок, степень самокритичности космонавтов и даже темперамент. Будущие покорители космоса должны были уметь преодолевать страх, работать в стрессовой ситуации и быть предельно внимательными.

Весной 1960 года в первый отряд космонавтов были зачислены 20 человек, а летом того же года из них отобрали шестерых: Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Григория Нелюбова и Валерия Быковского.

В верхнем ряду слева направо: П.Р. Попович, Г.Г. Нелюбов, Г.С. Титов, В.Ф. Быковский. В нижнем ряду слева направо: А.Г. Николаев, Ю.А. Гагарин, С.П. Королёв (в центре), первый начальник Центра подготовки космонавтов Е.А. Карпов, начальник парашютно-десантной службы Н.К. Никитин

© Министерство обороны РФ

В итоге было принято решение, что первым космонавтом Земли станет Юрий Гагарин. Согласно выпускной аттестации курсанта 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К.Е. Ворошилова, общий налёт на самолётах у будущего первого космонавта планеты на тот момент составлял 166 часов, из которых 103 часа — на поршневых Як-18 и Як-18У а 63 часа — на реактивных МиГ-15 и МиГ-15бис.

«Летать любит, летает смело и уверенно. В полётах смел, инициативен, настойчив», — такую характеристику получил Гагарин по окончании авиационного училища.

«С 1957 по 1959 год, находясь на службе в 769-м истребительном авиационном полку, Юрий Алексеевич налетал ещё 265 часов, из которых 145 часов — это полёты на реактивных истребителях», — сообщается в материалах Минобороны.

Стоит отметить, что Юрий Гагарин был не только космонавтом №1, но и первым командиром отряда космонавтов, а с 1963 года стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, командиром и наставником для первых космонавтов.

Как следует из документов МО, совершив первый полёт, Гагарин продолжил повышать свою квалификацию. В феврале 1968 года он окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, в которой защитил дипломный проект по методологии использования и дозвуковой аэродинамике разрабатываемого группой слушателей-космонавтов одноместного воздушно-космического летательного аппарата.

«Судя по зачётной книжке Юрия Гагарина, которая значится под номером 1, большинство дисциплин (среди которых, например, было совершенно новое для того времени «радиоэлектронное оборудование космических аппаратов») он знал на «отлично». Единственный предмет, который требовал особого усердия от Юрия Гагарина, — высшая математика. По данному предмету у него на протяжении всей учёбы значится стабильное «хорошо», — говорится в материалах Минобороны.

Но всего через месяц после защиты дипломной работы жизнь Юрия Гагарина трагически оборвалась. Он погиб 27 марта 1968 года, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ. Первому космонавту было 34 года.

Ветераны войны, изобретатели и покорители космоса

Минобороны опубликовало материалы и о других пионерах освоения космоса. Так, на сайте выложены документы из личного дела Георгия Берегового. Он был слушателем-космонавтом первого отряда, а затем стал космонавтом второго отряда, совершив свой первый полёт на орбиту 26 октября 1968 года в возрасте 47 лет.

Летчик-космонавт СССР Георгий Береговой в орбитальном отсеке космического корабля «Союз»

РИА Новости

По сложившейся традиции все советские космонавты получали звание Героя Советского Союза. Береговой не стал исключением, однако для него эта награда стала уже второй — первую Звезду Героя он получил в годы Великой Отечественной войны.

Во время войны Береговой служил в штурмовой авиации. В опубликованной боевой характеристике от 23 октября 1942 года на командира звена, старшину Г.Т. Берегового можно прочитать: «… является молодым командиром звена, ещё не имеющим достаточного опыта в воспитании подчинённых, но сам лично может служить примером для подчинённых во всех видах боевой подготовки».

Мастерство штурмовика Берегового подтверждается боевой характеристикой от 3 сентября 1943 года. В ней сообщается, что с 25 марта 1943 года на Воронежском фронте «… тов. Береговой произвёл 28 боевых вылетов, из которых 15 раз водил группы от 6 до 9 единиц и все разы точно выводил на цель». В это время Георгий Тимофеевич был заместителем командира эскадрильи 90-го гвардейского штурмового полка.

Боевая характеристика Георгия Берегового

© Министерство обороны РФ

Согласно документам, его подразделением с марта по сентябрь было «уничтожено 158 автомашин с разными грузами, 27 танков противника, сбито в воздушном бою летчиками и стрелками 3 самолёта противника, уничтожено 4 артбатареи, взорвано 2 склада с боеприпасами, 13 повозок с разными грузами».

На сайте также представлены документы из личного дела фронтовика и лётчика-испытателя Марка Галая. В первом отряде космонавтов он был инструктором-методистом по пилотированию космических кораблей.

Как и Береговой, Галай участвовал в Великой Отечественной войне.

«Его боевой путь начался с июля 1941 года, когда он стал лётчиком-истребителем 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи ПВО Москвы. Он участвовал в боевых действиях по отражению ночных атак немецких бомбардировщиков на столицу. В последствии он сам воевал в бомбардировочной авиации», — отмечается в материалах военного ведомства.

Марк Галай

© Министерство обороны РФ

В опубликованном на сайте наградном листе от 11 марта 1942 года с представлением Галая к ордену Красного Знамени указано: «…как всесторонне развитый лётчик, быстро освоил тактику бомбардировочной авиации; в начале летал ведомым, а в последнее время — ведущим».

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Хотя Галай в космос не полетел, тем не менее 1 мая 1957 года он получил звание Героя Советского Союза за другой подвиг — испытание нового реактивного самолёта.

Значительную роль в подготовке космонавтов к первому полёту на орбиту сыграл другой фронтовик — Николай Каманин. Войну он начал в должности командира 4-й авиационной бригады Среднеазиатского военного округа. Согласно служебной характеристике от 31 июля 1941 года, Каманин «за время командования авиабригадой проявил себя достаточно волевым командиром, свои знания может передать подчинённым».

После войны он стал заместителем начальника боевой подготовки по космосу. За успехи в работе на новом поприще Каманин был представлен к государственным наградам, о чём свидетельствует, в том числе, наградной лист к ордену Ленина от 15 мая 1961 года, в котором среди прочего указано: «Перед полётом 12 апреля 1961 года лично возглавил подготовку майора Гагарина Ю.А. и запасного космонавта капитана Титова Г.С., перед стартом, в момент старта и в полёте вёл радиосвязь с майором Гагариным Ю.А., контролируя его состояние и информируя о выполнении полёта по заданной программе».

Опубликованы на сайте документы и из личного дела Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытое космическое пространство.

Послужной список Алексея Леонова

© Министерство обороны РФ

Из личного дела Леонова известно, что он изобрёл «тренажёр ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Как отмечается в материалах Минобороны, основные принципы этого устройства до сих пор применяются в космонавтике.

В новом разделе на сайте Минобороны России также представлены уникальные архивные материалы из личных дел космонавтов Титова, Добровольского, Комарова, Феоктистова и Шаталова.

«Эти люди хлебнули военного лихолетья»

Как отмечают эксперты, советских людей, которые первыми в мире осваивали космическое пространство, отличала особая сила духа: все они пережили тяжёлые годы Великой Отечественной войны, а некоторые из них были фронтовиками.

«Эти люди хлебнули военного лихолетья. Например, фашисты выгнали семью Гагарина из дома, после чего им пришлось жить в землянке, пока шла оккупация. Хоть Юрий Алексеевич был на тот момент ребёнком, в его память это вошло на всю жизнь», — рассказал RT сотрудник Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Дмитрий Гулютин.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Это поколение совершило подвиг, оно не только смогло пройти войну и вернуться к нормальной жизни, но и пересесть с самолётов на космический корабль. Все, кто вошёл в отряд космонавтов, в том числе кто готовился и не полетел, — герои», — подчеркнул он в беседе с RT.

Дмитрий Гулютин также напомнил, что боевой опыт в ходе Второй мировой войны получил космонавт Павел Беляев.

«Самый старший в отряде — Павел Иванович Беляев, который впоследствии стал командиром корабля «Восход-2», и с которым Алексей Архипович Леонов в 1965 году вышел в открытый космос, поучаствовал в августе 1945 года в войне с Японией», — отметил эксперт.

Аналитики обратили внимание на то, что СССР был вынужден развивать свою космическую программу в тяжелейших условиях, после разрушительной войны, которая унесла миллионы жизней и нанесла огромный урон экономике страны.

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«Развивать страну и науку в условиях, когда некоторые отрасли народного хозяйства были полностью утрачены, а значительная часть населения погибла в годы войны, было невероятно трудно. Чтобы вернуться к нормальной жизни, пришлось пройти через тяжелейшие испытания», — подчеркнул Натан Эйсмонт.

Аналогичной позиции придерживается и Дмитрий Гулютин.

«На тот момент, когда руководство СССР начало процесс освоения космоса, ничего не было, учиться было не у кого, стране пришлось идти своим методом, делать так, чтобы в результате было меньше сбоев, аварий и трагических исходов. Впоследствии благодаря достаточно серьёзному образованию, наличию специалистов, которые смогли осуществить подобное сверхсложное техническое решение, страна смогла выиграть космическую гонку», — рассказал эксперт.

По словам аналитиков, решение Минобороны опубликовать данные документы — своевременный и полезный шаг.

«Необходимо создавать больше подобных проектов, мы должны сохранять память о тех людях, которые всё это создавали, для защиты России, повышения её престижа. В тот период весь мир действительно обратил внимание на СССР, удивляясь и восхищаясь тем, как в кратчайшие сроки после войны страна стала лидером в освоении космического пространства», — заключил Дмитрий Гулютин.