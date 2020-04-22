«Технологическое чудо»: в России начались работы по адаптации двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6»

Специалисты российского НПО «Энергомаш» приступили к активной фазе работ по модернизации двигателя РД-180 для его последующей установки на перспективной ракете «Союз-6». Об этом сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что разработанные для экспорта в США РД-180 после адаптации будут применяться и на отечественных ракетах. Он подчеркнул, что таким образом Россия сможет сохранить уникальный проект, если Вашингтон откажется от покупки этих силовых установок. По словам экспертов, за 20 лет эксплуатации РД-180 зарекомендовал себя как исключительно надёжная силовая установка, которая остаётся лучшей в своём классе.

Специалисты российского НПО «Энергомаш» приступили к работам по адаптации двигателя РД-180 для его последующей установки на перспективной ракете «Союз-6». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

По его словам, в рамках программы «Роскосмоса» по созданию новых средств выведения будут производиться ракеты «Союз-5» и «Союз-6», а также сверхлёгкая и свертяжёлая ракеты-носители. Причём последняя будет собираться по принципу «технологического конструктора», где каждая часть ракеты — самостоятельное лётное изделие.

«Двигатель РД-180, который имеет уникальную лётную статистику, будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», а также в центральном блоке ракеты сверхтяжёлого класса. Мы уже начали активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты», — заявил Арбузов.

Он добавил, что в ходе модернизации силовой установки будет, в частности, улучшена система аварийной защиты, которая позволяет предупредить возникновение нештатной ситуации. Помимо этого, обновлённый двигатель станет дешевле и надёжней.

«В адаптированном двигателе будет применён весь опыт, который был получен при создании РД-180 и РД-191, и даже больше. Это и повышенная защита от возгорания, новые фильтры, покрытия, самые современные материалы и технологии их обработки, новая система управления, быстродействующая система аварийной защиты, способная реагировать на проблему на более ранней стадии и мгновенно отключающая двигатели», — рассказал глава «Энергомаша».

Арбузов также сообщил, что РД-180 может быть использован для создания многоразовых ракет: «Наши двигатели можно использовать до десяти раз, поэтому мы продолжим разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет».

Российский «американец»

РД-180 был разработан специалистами НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в 1990-х годах. Агрегат создавался на базе самого мощного в мире советского жидкостного двигателя РД-170, по сравнению с которым у него уменьшены масса (с 9,7 до 5,3 тонн) и тяга (с 7904 кН до 4152 кН).

Проект с самого начала предназначался для экспорта в США. В 1996 году «Энергомаш» победил в тендере на создание двигателей для американской ракеты-носителя среднего класса Atlas III. Впоследствии он также устанавливался на более новую модель Atlas V.

Американская ракета Atlas V

© NASA/Glenn Benson

Первый полёт американских ракет с РД-180 состоялся в мае 2000 года. По информации «Роскосмоса», за прошедшее время в США было поставлено 116 двигателей, произведено 89 пусков — все они признаны успешными. Такая эффективность является уникальной для мировой космонавтики, подчёркивают в корпорации.

Американские ракеты с установленными на них РД-180 используются в основном для запуска коммерческих и правительственных спутников. Помимо этого, с их помощью NASA осуществляло отправку научных миссий по исследованию Плутона, Луны, Солнца, Юпитера и Марса.

Сотрудничество России и США в этой области несколько осложнилось после введения Вашингтоном в 2014 году экономических санкций против Москвы в связи с ситуацией на Украине. Ряд американских политических деятелей выступили тогда за прекращение закупок РД-180.

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На фоне ухудшения российско-американских отношений в Соединённых Штатах активизировались попытки создать замену двигателю «Энергомаша». Среди них — проект BE-4 компании Blue Origin, применение двигателей AR1, которые разрабатываются компаниями Dynetics и Aerojet Rocketdyne, а также производство РД-180 на территории США по российской лицензии.

На сегодняшний день ни одна из этих американских разработок не была завершена, а поставки двигателей РД-180 не попали под санкции, поэтому их поставки продолжают осуществляться в прежнем режиме, отмечают в «Роскосмосе». Там напомнили, что президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал двигатели РД-180 «технологическим чудом».

Сохранить уникальный проект

Двигатели РД-180 ранее не использовались на российских ракетах, однако в сентябре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что данный агрегат будет устанавливаться на «Союзе-6».

«Скорее всего, на базе этой ракеты («Союз-5». — RT) мы будем создавать ещё одну ракету, но более пониженного класса, ракету среднего класса «Союз-6», на которой будут летать на основе двигателя РД-180», — цитирует Рогозина Интерфакс.

При этом Рогозин отметил, что использование силовой установки РД-180 позволит сохранить этот уникальный проект и технологические наработки, если США откажутся от закупок данного двигателя.

«Это выход из ситуации, когда американцы прекращают поставки, закупки этого двигателя для своих нужд, чтобы мы не потеряли эту уникальную машину, уникальный мотор», — пояснил он.

В декабре 2019 года гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов уточнил, что речь идёт не о поставляемой в США оригинальной версии РД-180, а о модернизированном варианте двигателя.

Тестовые пуски «Союза-6» планируется осуществлять с российско-казахстанского комплекса «Байтерек». Первый старт намечен на 2025 год. Стартовый стол для запуска данных ракет будет также создан в России. Ориентировочная дата окончания строительства — 2025—2026 годы.

Дмитрий Рогозин

РИА Новости

© Егор Алеев

В 2019 году Рогозин также сообщил, что «Союз-5» и «Союз-6» в будущем станут прототипами для составных частей перспективной ракеты сверхтяжёлого класса «Енисей», проект которой сейчас разрабатывается российскими специалистами.

«Что особенно важно: «Союз-5» становится прототипом первой ступени ракеты сверхтяжёлого класса, а «Союз-6» прототипом второй ступени центрального блока ракеты сверхтяжёлого класса. То есть мы, делая на самом деле крайне востребованные средства выведения — рыночные, которые готовы будут драться на рынке с любым американским и иным производителем, одновременно фактически делаем работу по созданию ракеты сверхтяжёлого класса, уже начинаем отработку её модулей», — отметил Рогозин.

Непревзойдённый результат

Как отметил в разговоре с RT сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, на данный момент РД-180 является лучшим двигателем в своём классе.

«Этот двигатель по своим качествам не превзойдён. Никто в мире подобные агрегаты делать не умеет и, может быть, такая ситуация не изменится и в будущем, поскольку разработка такого двигателя является довольно длительным и дорогостоящим процессом», — заявил он.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Технически этот двигатель очень хорош, качественен и очень недорог. Мы продали США свыше 100 таких аппаратов. Чтобы отказаться от его использования, нужно разработать аналог, а на это требуется много времени, может быть, целое десятилетие», — заявил собеседник RT.

Эйсмонт подчеркнул, что отличительной чертой РД-180 является его крайне высокая надёжность — все пуски прошли штатно. По его словам, для создания аналогичной установки мало разработать проект (что само по себе стоит больших денег) — нужны ещё годы испытаний и успешной эксплуатации.

«США продолжают их покупать, всё время заявляя при этом, что хотят отказаться и готовят что-то ему на замену. Но пока заменить не получается. Не в последнюю очередь потому, что РД-180 — исключительно надёжный двигатель. Нет ни одной другой разработки, которую можно было бы с ним по этому параметру сопоставить. Он давно находится в эксплуатации, в ходе которой был накоплен огромный опыт. Этот агрегат хорошо себя зарекомендовал», — считает эксперт.

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В этих условиях, отмечает Эйсмонт, США не могут себе позволить отказаться от эксплуатации РД-180 из-за политических соображений, поскольку это связано с большими финансовыми рисками.

«Если американцы вдруг откажутся от РД-180, то тогда придётся отказаться и от ракеты Atlas V, а это повлечёт серьёзные финансовые потери, изменения в программе полётов. И в конечном счёте это приведёт к увеличению рисков, так как двигатель с тем же уровнем надёжности сейчас ни сделать, ни найти где-то невозможно. Такова объективная реальность», — сказал аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что использование базы РД-180 для создания «Союза-6» оправдано с экономической точки зрения.

«Это правильное решение, поскольку мы таким образом используем отработанные на практике схемы, проверенные не просто годами, а десятилетиями. Помимо этого, применение РД-180 поможет снизить конечную стоимость ракеты, так как разработка нового аппарата потребовала бы больших трат. На выходе получится эффективная современная ракета, по цене и качеству конкурентоспособная по сравнению с зарубежными аналогами», — заключил аналитик.