Ракету «Союз-6» намерены оснастить модернизированным двигателем
- РИА Новости
«Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнёров», — заявил Арбузов.
Он отметил, что двигатель должен получить новую систему управления, целый ряд конструктивных элементов, которые направлены на повышение его надёжности и снижение стоимости.
В начале сентября сообщалось, что в России началось производство опытных образцов новых ракетных двигателей РД-171МВ.