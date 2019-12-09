Ракету «Союз-6» намерены оснастить модернизированным двигателем

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Ракету-носитель «Союз-6» планируют оснастить модернизированным двигателем РД-180МВ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Ракету «Союз-6» намерены оснастить модернизированным двигателем
  • РИА Новости

«Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнёров», — заявил Арбузов.

Он отметил, что двигатель должен получить новую систему управления, целый ряд конструктивных элементов, которые направлены на повышение его надёжности и снижение стоимости.

В начале сентября сообщалось, что в России началось производство опытных образцов новых ракетных двигателей РД-171МВ.

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