На замену «Протону»: как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

В России начали производство новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5». Она будет запускаться с космодрома «Восточный», где сейчас идут работы по возведению стартового стола для этого носителя. Эксперты называют «Ангару-А5» «прорывным проектом», в котором используются новейшие технологии. По их словам, ракета сможет заменить устаревший «Протон», от которого она отличается большей грузоподъёмностью и экологичностью.

Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома «Восточный». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

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На портале указывается, что «закупка сортового проката литейных сталей и сплавов» производится заказчиком для «комплектации РД-191 в рамках опытно-конструкторской работы «Амур» (так называется проект по адаптации ракет семейства «Ангара» для пусков с космодрома «Восточный»). Стоимость закупки оценивается в 17,5 млн рублей.

РД-191 — жидкостный ракетный двигатель, работающий на паре «кислород + керосин», разработка которого началась в конце 1990-х годов. Его сертификация была завершена в 2011 году.

В 2009 году двигатель успешно прошёл лётные испытания на южнокорейской ракете-носителе «Наро-1». Однако спутник на орбиту тогда так и не был выведен из-за неполадок, которые не имели отношения к российской части ракеты.

В августе 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 заявил, что количество производимых РД-191 для «Ангары» должно увеличиться кратно с 2023 года, когда эти ракеты начнут выпускать серийно.

Дмитрий Рогозин проверил ход работ по организации серийного производства ракет «Ангара» в производственном объединении «Полёт» — филиале Центра им. М.В. Хруничева в Омске

© Роскосмос

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт в интервью RT пояснил, что одним из предшественников РД-191 является двигатель РД-170, «который по своим характеристикам признан лучшим в мире».

«Это однокамерный двигатель, у которого улучшены характеристики, в том числе и удельная тяга. Кроме того, у него усовершенствовано управление, что даёт серьёзное преимущество», — рассказал эксперт.

Эйсмонт отметил, что работы над РД-191 продолжаются, однако, по его мнению, с ним никаких проблем не предвидится, поскольку многие его узлы уже были ранее опробованы.

«Возможно, будут какие-то незначительные доработки, однако никаких дополнительных операций не потребуется. Сейчас «Ангара-А5» практически готова к серийному использованию», — отметил он.

По мнению академика Российской академии космонавтики Александра Железнякова, данный аппарат выгодно отличается от конкурентов своей ценой.

«РД-191 надёжен, отвечает современным требованиям и относительно дешевый», — заявил он в беседе с RT.

Модульная «Ангара»

Проект «Ангара» берёт своё начало в первой половине 1990-х годов, когда в России был объявлен конкурс на создание космического ракетного комплекса тяжёлого класса. Его необходимость объяснялась тем фактом, что после распада СССР часть предприятий космической отрасли, а также космодром Байконур оказались за пределами России. Поэтому с точки зрения стратегической безопасности страна нуждалась в ракетах, которые бы целиком производились в России и запускались с российских космодромов.

В 1994 году в конкурсе победил проект ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, который и стал головным разработчиком комплекса. На подготовительном этапе концепция несколько раз менялась, пока в 1997 году конструкторы не пришли к нынешнему варианту, который представляет собой ракету-носитель на базе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Проект включает носители четырёх классов — от лёгкого до тяжёлого, грузоподъёмность которых варьируется от 1,5 т до 35 т.

В зависимости от класса «Ангары» и массы, меняется и число универсальных ракетных модулей, на которых устанавливаются двигательные установки. Так, для носителей лёгкого класса «Ангара 1.1» или «Ангара 1.2» достаточно одного УРМ, для ракеты среднего класса «Ангара-А3» — уже три, а конструкция тяжёлой «Ангары-А5» предусматривает установку сразу пяти таких блоков.

Авторы проекта «Ангара» предполагали, что ракеты этого семейства смогут заменить всю линейку использовавшихся на тот момент в России носителей. Так, «Ангара-А5» и «Ангара-А7» должны были заменить «Протоны». «Ангара-А3» и «Ангара А1.2» пришли бы на замену производившимся на Украине «Зениту-2» и «Циклону-2/3», а «Ангара А1.1» заняла бы место «Космоса-3М», снятого с производства ещё в 1990-х годах.

Первый запуск состоялся 9 июля 2014 года: лёгкая ракета «Ангара-1.2ПП» успешно стартовала с «Плесецка» и по баллистической траектории долетела до полигона Кура на Камчатке.

Следующий пуск «Ангары» с космодрома в Плесецке намечен на декабрь 2019 года, на этот раз с макетом спутника. Третий старт будет произведён в 2020 году.

Пуск с «Восточного»

В июне 2019-го на космодроме «Восточный» начались работы по возведению универсального стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара-А5» и её модификаций. Согласно планам, объекты должны быть сданы в эксплуатацию к 2022 году. Как сообщил начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Кирилл Филенков, первый пуск этой ракеты с «Восточного» намечен на четвёртый квартал 2023 года.

Как пояснил Эйсмонт, «Ангара-А5» была уже «успешно испытана, но без полезного груза». По его словам, она должна будет прийти на смену используемым сейчас «Протонам».

«По своим характеристикам эти ракеты близки друг к другу. Разница в том, что «Ангара-А5» может выводить на низкую орбиту немного больше полезной нагрузки. Кроме того, у неё нетоксичные компоненты, в то время как у «Протона» они токсичные, — пояснил эксперт. — «Ангара-А5» по некоторым оценкам может оказаться дороже, но если вспомнить про вопросы экологии и безопасности, то это несущественно. Нужно учитывать затраты, которые необходимы, чтобы с наименьшей долей риска использовать ракету».

На экологичность «Ангары-А5» указал и руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Основное её преимущество, которое всегда указывается, — экологичность. В перспективе она должна иметь много интересных технических особенностей: модульность, возможность строить на одной базе и средний, и лёгкий класс», — заявил эксперт в беседе с RT.

Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный в Амурской области

© Сергей Мамонтов/РИА Новости

По его мнению, для завершения испытаний «Ангары-А5» потребуются ещё несколько запусков.

«Сейчас идёт этап лётных испытаний ракет «Ангара-А5». В 2014 году в рамках этого этапа была запущена одна ракета без полезной нагрузки, но, чтобы этот этап пройти и выйти на эксплуатацию, нужно ещё 2—3 запуска. Если они ускорятся, то за 2—3 года смогут завершить работы», — заявил он в интервью RT.

Эйсмонт обрисовал спектр задач, которые будут решаться с помощью «Ангары-А5».

«Для научных задач — это удобный инструмент реализации запусков в космическое пространство. Вся наука в космосе может быть реализована исключительно с помощью «Ангары». Кроме того, она сможет выполнять задачи народнохозяйственного назначения», — сказал аналитик.

В свою очередь, Моисеев одним из главных эксплуатантов «Ангары-А5» назвал российское Министерство обороны.

«Ангару-А5» будут использовать для внутреннего рынка, например Минобороны, Минсвязи в лице предприятия космической связи, потому что она может выводить на орбиту спутники», — рассказал он.

Он так же указал на то, что при создании «Ангары-А5» используются самые современные разработки. По его мнению, этой ракетой могут заинтересоваться и за рубежом.

«Ангара-А5» — это прорывной проект, потому что это совершенно современный носитель, в котором представлены технологии последних лет, — отметил Эйсмонт. — У неё будут и иностранные заказчики. Если не будет политического противодействия, то заказчики и в США найдутся, поскольку «Ангара» вполне конкурентоспособна».