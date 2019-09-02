Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный

Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

По его словам, в настоящее время идёт реформа военно-строительного комплекса, которая заключается в создании публично-правовой компании, которая «объединит все строительные активы Минобороны».

«Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», — цитирует ТАСС Борисова.

Как отметил вице-премьер, никого не устраивает ситуация на Восточном.

«Работы по первой (очереди. — RT) фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с Восточного ракет-носителей», — добавил он.

Борисов отметил, что темпы возведения объектов второй очереди по-прежнему не удовлетворяют.

В начале июля ракета «Союз» была запущена с космодрома Восточный: метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и 32 малых спутника были выведены на орбиту.