Суд приговорил бывшего строителя космодрома Восточный к пяти годам условно

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к пяти годам лишения свободы условно Виктора Гребнева — бывшего главу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», занимавшегося строительством космодрома Восточный.

«Суд назначил Гребневу пять лет условно и штраф в 200 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости представителя судебной инстанции.

Приговор вынесен по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве.

По данным следствия, в период с 2012-го по 2014 год Гребнев заключал невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн рублей.

Также предприниматель заключил ещё несколько договоров, что в итоге привело к причинению компании ущерба на общую сумму более 130 млн рублей.