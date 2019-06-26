Суд приговорил бывшего строителя космодрома Восточный к пяти годам условно

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Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к пяти годам лишения свободы условно Виктора Гребнева — бывшего главу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», занимавшегося строительством космодрома Восточный.

«Суд назначил Гребневу пять лет условно и штраф в 200 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости представителя судебной инстанции.

Приговор вынесен по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве.

По данным следствия, в период с 2012-го по 2014 год Гребнев заключал невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн рублей.

Также предприниматель заключил ещё несколько договоров, что в итоге привело к причинению компании ущерба на общую сумму более 130 млн рублей. 

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