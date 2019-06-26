Суд приговорил бывшего строителя космодрома Восточный к пяти годам условно
«Суд назначил Гребневу пять лет условно и штраф в 200 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости представителя судебной инстанции.
Приговор вынесен по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве.
По данным следствия, в период с 2012-го по 2014 год Гребнев заключал невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн рублей.
Также предприниматель заключил ещё несколько договоров, что в итоге привело к причинению компании ущерба на общую сумму более 130 млн рублей.