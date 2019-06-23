Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди Восточного

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter опубликовал видео с места строительства второй очереди космодрома Восточный.

«Тем временем на Восточном под ракету-носитель «Ангара» всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс», — сообщил Рогозин.

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

Он рассказал, что стартовый комплекс будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт.

«На Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее источник сообщал, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года.