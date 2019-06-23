Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди Восточного

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter опубликовал видео с места строительства второй очереди космодрома Восточный.
Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди Восточного
  • РИА Новости

«Тем временем на Восточном под ракету-носитель «Ангара» всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс», — сообщил Рогозин.

Он рассказал, что стартовый комплекс будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр и командный пункт.

«На Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома», — добавил глава «Роскосмоса».

Ранее источник сообщал, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить