Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате при строительстве космодрома Восточный

Трое фигурантов дела о растрате в ходе строительства космодрома Восточный приговорены к срокам от шести с половиной до семи с половиной лет лишения свободы. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

Отмечается, что собранные следователями доказательства были признаны судом «достаточными для вынесения приговора Андрею Ярцеву, Владимиру Денискину и Николаю Шкадину».

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата»), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК («Организация растраты») и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК («Пособничество в растрате»)», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2012—2013 годах они растратили более 250 млн рублей путём закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Суд приговорил Денискина как организатора преступления к семи с половиной годам лишения свободы, Ярцева — к семи годам лишения свободы, Шкадина — к шести с половиной годам лишения свободы. Для каждого из них предусмотрено отбывание наказания в колонии общего режима.

В феврале сообщалось, что суд постановил взыскать с фигурантов дела о хищениях на космодроме 5,16 млрд рублей по иску «Роскосмоса».