В центре Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником
По его словам, решение «по полезной нагрузке для пуска «Ангары-А5» будет принято в июле-августе».
При этом он подчеркнул, что «речи о запуске массогабаритного макета не идёт».
«Более того, раскрою небольшой секрет: вместе с основным спутником может быть даже небольшой коммерческий космический аппарат в виде попутной нагрузки», — заявил Варочко.
В августе 2018 года сообщалось, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.