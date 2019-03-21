В центре Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником

Гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко сообщил в интервью газете «Коммерсант», что есть вероятность того, что ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» возьмёт небольшой коммерческий космический аппарат в дополнение к основному спутнику.

По его словам, решение «по полезной нагрузке для пуска «Ангары-А5» будет принято в июле-августе».

При этом он подчеркнул, что «речи о запуске массогабаритного макета не идёт».

«Более того, раскрою небольшой секрет: вместе с основным спутником может быть даже небольшой коммерческий космический аппарат в виде попутной нагрузки», — заявил Варочко.

В августе 2018 года сообщалось, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.