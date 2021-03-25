Наследие «Бурана»: в России разрабатывается новый крылатый космоплан

Научно-производственное объединение «Молния», создатель советского космического корабля «Буран», ведёт разработку нового гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом, сообщили RT в пресс-службе НПО. Ранее об этом заявила генеральный директор предприятия Ольга Соколова. По её словам, «Молния» за последний год очень серьёзно продвинулась в работе над новым комплексом и привлекает к проекту всё больше специалистов. В августе 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического корабля на замену «Союзу МС». Эксперты отмечают, что у России есть технологии и возможности для успешной реализации проекта по созданию нового космоплана.

В НПО «Молния» подтвердили RT, что предприятие активно ведёт разработку нового многоразового комплекса с орбитальным самолётом. Ранее об этом стало известно из интервью гендиректора предприятия Ольги Соколовой.

«За последний год мы продвинулись очень серьёзно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было чёткой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идёт разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом», — рассказала гендиректор «Молнии» в интервью, которое было опубликовано на сайте НПО.

Ольга Соколова также сообщила, что макет перспективного комплекса был представлен в одном из закрытых павильонов на форуме «Армия-2020».

«Данная разработка произвела самое положительное впечатление на гостей, даже с учётом того, что представлялась она в закрытом павильоне и широкая общественность её увидеть не могла. Тем не менее резонанс был очень серьёзным, в первую очередь в связи с тем, что «Молния» снова вернулась к своей профильной деятельности по созданию многоразовых космических аппаратов», — рассказала руководитель предприятия.

По её словам, НПО «Молния» продолжает работать над многоразовым космическим комплексом и активно привлекает новых специалистов к работам над ним.

«Что касается дальнейшей работы над многоразовым комплексом — она продолжается, конструкторское бюро продолжает его улучшать, активно берутся люди под эту тему», — рассказала Соколова.

Постановка задачи

Напомним, что в мае 2020 года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в России может быть создан новый пилотируемый космический корабль, выполненный по самолётной схеме.

«Сейчас развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов. Соединённые Штаты проводят испытания, такую работу ведут. У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана», — заявил Рогозин эфире радио «Комсомольская правда».

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Рогозин напомнил о советской программе «Энергия-Буран», которая, по его словам, опередила своё время.

«Я думаю, если говорить о корабле, который должен быть создан для работы на низких орбитах... необходимо будет, видимо, двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля... То, что было создано нашими великими дедами, опередило своё время, но сейчас это время приходит», — отметил тогда глава Роскосмоса.

Позднее, в августе 2020 года, Дмитрий Рогозин сообщил, что поручил разработать многоразовый орбитальный корабль по образцу «Бурана» на замену «Союзу МС».

«Нам если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» (корабль, который создаётся для пилотируемых полётов на Луну. — RT) будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу «Бурана», с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — приводит слова главы «Роскосмоса» РИА Новости.

Уникальный проект

Стоит отметить, что советский космоплан «Буран» был разработан именно в НПО «Молния». Проект по созданию многоразового космического корабля начался в СССР в 1976 году — через несколько лет после того, как в 1972-м в США стартовала программа Space Shuttle («Космический челнок»).

«Буран» представлял собой бесхвостую машину самолётного типа c треугольным крылом переменной стреловидности. Максимальная стартовая масса «Бурана» составляла 105 т при длине 36,4 м. Экипаж корабля мог состоять из групп от двух до десяти космонавтов. Максимальная продолжительность полёта составляла 30 суток.

Схема орбитального корабля многоразового использования "Буран". Репродукция.

РИА Новости

Свой первый и единственный полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Он был выведен на орбиту с помощью сверхмощной ракеты-носителя «Энергия», которая также была разработана в рамках этой программы.

Полёт «Бурана», в ходе которого советский космоплан дважды облетел Землю, длился в общей сложности 205 минут. Полёт проходил без экипажа — «Буран» стал первым космическим кораблём, выполнившим приземление в автоматическом режиме.

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Ресурс «Бурана» рассчитывался на сто полётов. Всего в рамках программы предполагалось построить пять кораблей, однако на фоне усугубляющихся экономических трудностей позднего СССР финансирование проекта стало резко сокращаться.

25 мая 1993 года программа была закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО «Энергия». В 1995 году занимавший тогда пост премьера Виктор Черномырдин дал Российскому космическому агентству поручение подготовить проект указа о закрытии работ по этой системе и консервации наземных объектов.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что сам по себе «Буран» был больше политическим проектом, являлся ответом на американский Space Shuttle.

«Несмотря на это, тогда у СССР получилось уникальное изделие, которое могло в автоматическом режиме совершать взлёты и маневрирование на орбите, а также осуществлять посадку. США смогли повторить подобное только в 2010 году, когда запустили свой прототип X-37B», — рассказал эксперт.

Новые возможности

В своё время СССР проводил масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросу многоразовых космических кораблей самолётного типа, напомнил Алексей Леонков.

«Уже тогда была разработана система «Спираль», благодаря которой космический аппарат отправлялся в космос не с помощью ракеты-носителя, а благодаря самолёту-разгонщику», — напомнил Леонков.

Система «Спираль» была предшественницей «Бурана» — её созданием руководил выдающийся конструктор Глеб Лозино-Лозинский. Она представляла собой специальный гиперзвуковой самолёт-разгонщик, к которому сверху крепился одноместный орбитальный самолёт длинной 8 м и весом 10 т. После выполнения задач на орбите он мог возвращаться на Землю и приземляться как обычный самолёт.

Орбитальный корабль многоразового использования "Буран"

РИА Новости

© Александр Моклецов

Несмотря на прогресс в разработке, «Спираль» не получила поддержки у руководства Советского Союза. Лозино-Лозинский впоследствии возглавил специально созданное для разработки «Бурана» НПО «Молния».

Тем не менее было построено несколько уменьшенных моделей орбитального самолёта, разработанного в рамках «Спирали», получивших название БОР. В 1982 году, одна из таких моделей была запущена на околоземную орбиту. Она совершила один виток вокруг Земли и успешно приводнилась в Индийском океане.

«С тех пор в этой сфере было сделано очень много наработок, поэтому у России есть огромный потенциал в реализации подобных программ», — отметил Алексей Леонков.

По словам эксперта, вопрос многоразовых космических носителей снова стал актуален из-за необходимости снизить стоимость вывода грузов на околоземную орбиту. Алексей Леонков добавил, что подобные системы могут снизить её в десятки раз. Кроме того, с появлением новых технологий и ресурсов концепция многоразового орбитального самолёта по типу советского «Бурана» стала более реализуемой.

«Учитывая, что сейчас появились новые материалы, технологии, возможности в автоматике, Москва на их основе может сделать прорывные проекты, которые по своим тактико-техническим характеристикам не будут уступать прежним, а во многом даже их превосходить», — отметил эксперт.

С такой оценкой согласен и директор музея ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, появление в России таких систем, как управляемые гиперзвуковые блоки «Авангард», говорит о том, что многие технические проблемы советских лет были успешно решены.

«Это говорит о том, что у России есть материалы, способные выдерживать колоссальные перегрузки и высочайшие температуры, а также система связи, которая может передавать информацию и получать её, преодолевая плазменные облака. Если собрать все технологии и наработки советского времени и соединить с теми, которые сделаны сейчас, то Россия может оказаться первой в этой области», — заключил эксперт.