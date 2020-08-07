Рогозин поручил разработать многоразовый корабль по образцу «Бурана»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать многоразовый орбитальный корабль по образцу «Бурана» на замену «Союзу МС».
Рогозин поручил разработать многоразовый корабль по образцу «Бурана»
  • globallookpress.com

«Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций... нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы», — заявил он РИА Новости.

По словам главы «Роскосмоса», эта задача уже поставлена инженерам корпорации.

«Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники», — добавил он.

Рогозин также рассказал о планах разработать технологию посадки космического корабля на астероид.

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