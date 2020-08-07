«Роскосмос» планирует создать технологию посадки корабля на астероид

«Роскосмос» планирует к 2030 году разработать технологию посадки космического корабля на астероид, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Есть задача — научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, такая работа уже начата.

«Эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что технологию возможно создать к 2030 году.

В феврале 2019 года японский космический зонд «Хаябуса-2» осуществил посадку на астероид Рюгу, который находился на расстоянии примерно 340 млн км от Земли.