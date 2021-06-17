«Роскосмос» рассказал о переговорах с Венгрией и Турцией о доставке космонавтов на МКС
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«Венгры и турки желание изъявили, но технических движений никаких нет», — сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, в Анкаре заявили о намерении отправить турецкого космонавта к МКС на «Союзе» два года назад, однако в стране так и не определились с этим вопросом.
«Если опять ничего не будет происходить, то так всё будет ползти (по срокам. — RT)», — добавил Крикалёв.
В ноябре 2019 года в Роскосмосе сообщали о переговорах с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией по поводу возможных полётов их граждан в космос.
Примерно в то же время глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пригласил Турцию присоединиться к проекту по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном. Он заверил Анкару в готовности предоставить ракеты для вывода турецких космических аппаратов на орбиту.