«Роскосмос» ведёт переговоры с Анкарой и Эр-Риядом о полётах космонавтов

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«Роскосмос» ведёт переговоры с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о возможных полётах их граждан в космос, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос» ведёт переговоры с Анкарой и Эр-Риядом о полётах космонавтов
  • © РИА Новости

Он отметил, что, несмотря на появление американских кораблей, спрос на «Союз» не пропал, напротив, и корпорация «Энергия», и «Роскосмос», и казахстанские коллеги получают новые запросы от других государств, желающих обеспечить с Байконура первый опыт полёта их граждан в космос.

«На сегодняшний момент мы ведём переговоры с другими потенциальными участниками этого проекта. Это и Турция, это и Египет, и Саудовская Аравия, и многие другие страны», — цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее Рогозин заявил о намерении России использовать Байконур для пилотируемых полётов на Международную космическую станцию до 2030 года.

В октябре стало известно, что модернизация космодрома Байконур под пуски новых ракет «Союз-5» и «Союз-6» начнётся в 2020 году.

Также сообщалось, что «Роскосмос» сократит число своих космонавтов на МКС для того, чтобы предоставить места на кораблях «Союз» американским астронавтам.

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