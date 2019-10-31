Рогозин: модернизация Байконура начнётся в 2020 году

Модернизация космодрома Байконур под пуски новых ракет «Союз-5» и «Союз-6» начнётся в 2020 году, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы исходим из того, что с 2020 года начнётся модернизация стартового комплекса, бывшего комплекса «Зенит», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Глава «Роскосмоса» отметил, что, по его информации, бюджетные инвестиции заложены в бюджет 2020 года республики Казахстан.

Он добавил, что с модернизированного бывшего стартового комплекса «Зенит» будут летать ракеты «Союз-5» и «Союз-6».

27 октября генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.

16 октября Рогозин сообщил, что коммерческую ракету-носитель «Союз-2» планируется пускать с «Гагаринского старта» космодрома Байконур после его модернизации.