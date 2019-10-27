Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год
«В настоящий момент при выделении необходимого финансирования Центр Хруничева планирует начать летные испытания разгонного блока КВТК в 2027 году», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Отмечается, что КВТК планируется использовать на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».
3 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.