Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год

Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.

«В настоящий момент при выделении необходимого финансирования Центр Хруничева планирует начать летные испытания разгонного блока КВТК в 2027 году», — цитирует РИА Новости Кузнецова. Отмечается, что КВТК планируется использовать на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». 3 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.