Лётные испытания ракеты «Ангара» запланированы на 2027 год

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Генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил, что лётные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе повышенной грузоподъёмности «Ангара» запланированы на 2027 год.

«В настоящий момент при выделении необходимого финансирования Центр Хруничева планирует начать летные испытания разгонного блока КВТК в 2027 году», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Отмечается, что КВТК планируется использовать на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

3 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.

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