Рогозин рассказал о планах по выпуску ракет «Ангара»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года, передаёт РИА Новости.

«С 2023 года мы будем выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» в год. С 2024 года мы будем выпускать по восемь тяжёлых ракет «Ангара» и по две лёгких», — заявил Рогозин.

Ранее сообщалось, что для ракеты «Ангара-А5В» планируют разработать модернизированные разгонные блоки.

Отмечалось, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.