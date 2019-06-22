Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Для ракеты «Ангара-А5В» планируют разработать модернизированные разгонные блоки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы, распространённые «Роскосмосом» на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

Как уточняется, ракета «Ангара-А5В» будет состоять из трех ступеней.

Ранее источник сообщал, что разработка автоматической межпланетной станции «Луна-29», которой предстоит доставить на естественный спутник Земли тяжёлый луноход, будет проходить в рамках федеральной целевой программы по сверхтяжёлой ракете.

По его словам, запуск «Луны-29» с луноходом массой 1,3 тонны планируют провести с космодрома Восточный, используя ракету-носитель «Ангара-А5В» с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК.