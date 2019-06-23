Рогозин сообщил, сколько ракет «Ангара» будет производить «Полёт»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил, что омское производственное объединение «Полёт» (входит в Центр Хруничева «Роскосмоса») будет производить не менее восьми тяжёлых и двух лёгких ракет-носителей «Ангара» в год.

«С 2022 года в Омске будем делать по четыре «Ангары-А5», а с 2024-го — не менее восьми тяжёлых и двух лёгких РН в год», — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что для ракеты «Ангара-А5В» планируют разработать модернизированные разгонные блоки.

Отмечалось, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.