Рогозин сообщил, сколько ракет «Ангара» будет производить «Полёт»

Короткая ссылка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил, что омское производственное объединение «Полёт» (входит в Центр Хруничева «Роскосмоса») будет производить не менее восьми тяжёлых и двух лёгких ракет-носителей «Ангара» в год.
Рогозин сообщил, сколько ракет «Ангара» будет производить «Полёт»
  • РИА Новости

«С 2022 года в Омске будем делать по четыре «Ангары-А5», а с 2024-го — не менее восьми тяжёлых и двух лёгких РН в год», — написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что для ракеты «Ангара-А5В» планируют разработать модернизированные разгонные блоки.

Отмечалось, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить