Рогозин сообщил, сколько ракет «Ангара» будет производить «Полёт»
- РИА Новости
«С 2022 года в Омске будем делать по четыре «Ангары-А5», а с 2024-го — не менее восьми тяжёлых и двух лёгких РН в год», — написал Рогозин.
Ранее сообщалось, что для ракеты «Ангара-А5В» планируют разработать модернизированные разгонные блоки.
Отмечалось, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.