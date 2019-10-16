Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.

«Мы понимали, что переговоры могут начаться только после полёта, они сейчас фактически начались по нескольким направлениям. Первое направление — это подготовка эмиратского уже не участника полёта, а космонавта», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что будущий космонавт «должен обладать специализацией, он должен быть по крайней мере бортинженером».

«Если мы сейчас выйдем на контракт — думаю, что это, скорее всего, первые месяцы 2020 года — значит, потребуется новый отбор космонавтов и время подготовки минимум полтора года. Объективно самое раннее — 2022-й», — добавил Рогозин.

Ранее председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявлял о планах отправки ещё одного эмиратского космонавта на МКС.