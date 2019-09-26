В ОАЭ заявили о планах отправки ещё одного космонавта на МКС
«Мы планируем развивать свою космическую программу. Мы планируем отправить Султана аль-Неяди на МКС в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Ахмада Бельхоула.
Он заявил, что в настоящее время агентство сконцентрировано на безопасном возвращении астронавта, который находится на МКС.
«В будущем будем работать уже по отправке в космос дополнительных астронавтов», — добавил председатель совета директоров агентства.
Ранее сообщалось, что экипаж «Союз МС-15» перешёл на МКС.
В основной экипаж вошли: командир, российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый участник космического полёта из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.