В ОАЭ заявили о планах отправки ещё одного космонавта на МКС

Председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявил о планах отправки ещё одного космонавта на МКС.

«Мы планируем развивать свою космическую программу. Мы планируем отправить Султана аль-Неяди на МКС в ближайшем будущем», — цитирует РИА Новости Ахмада Бельхоула.

Он заявил, что в настоящее время агентство сконцентрировано на безопасном возвращении астронавта, который находится на МКС.

«В будущем будем работать уже по отправке в космос дополнительных астронавтов», — добавил председатель совета директоров агентства.

Ранее сообщалось, что экипаж «Союз МС-15» перешёл на МКС.

В основной экипаж вошли: командир, российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый участник космического полёта из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.