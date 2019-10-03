В ОАЭ назвали полёт на Марс целью эмиратских космонавтов

Наследный принц эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид в своём микроблоге в Twitter назвал полёт на Марс целью эмиратских космонавтов.

«Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хаззаа аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», — написал наследный принц.

Ранее спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Также председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявлял о планах отправки ещё одного космонавта на МКС.