В ОАЭ назвали полёт на Марс целью эмиратских космонавтов

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Наследный принц эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Зейид в своём микроблоге в Twitter назвал полёт на Марс целью эмиратских космонавтов.
В ОАЭ назвали полёт на Марс целью эмиратских космонавтов
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Спасибо Аллаху за благополучное возвращение Хаззаа аль-Мансури невредимым на Землю после успешного полета на МКС. Поздравляю эмиратцев с историческим достижением. Сыновья Зейида полны решимости воплотить в жизнь наше стремление достичь Марса», — написал наследный принц.

Ранее спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Также председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул заявлял о планах отправки ещё одного космонавта на МКС.

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