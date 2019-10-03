«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в Казахстане.

«Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-12» благополучно вернулся на Землю», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

RT вёл прямую трансляцию.

Корабль отстыковался от МКС в 10:37 мск, затем приступил к снижению и разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.