«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
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«Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-12» благополучно вернулся на Землю», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
RT вёл прямую трансляцию.
Корабль отстыковался от МКС в 10:37 мск, затем приступил к снижению и разделился на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорел в плотных слоях атмосферы.
На борту находились россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый космонавт от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.