«Роскосмос» заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении России использовать Байконур для пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в ходе конференции «Дни космоса в Казахстане».

По его словам, недавно СМИ писали, что конгрессмены США выступили с инициативой о продлении работы космической станции до 2030 года.

«Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы», — заявил он.

Ранее Рогозин объявил о начале создания Национального космического центра в Москве.