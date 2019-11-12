«Роскосмос» заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

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Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении России использовать Байконур для пилотируемых полётов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.
«Роскосмос» заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года
  • © РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в ходе конференции «Дни космоса в Казахстане».

По его словам, недавно СМИ писали, что конгрессмены США выступили с инициативой о продлении работы космической станции до 2030 года. 

«Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы», — заявил он.

Ранее Рогозин объявил о начале создания Национального космического центра в Москве.

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