«Роскосмос» заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года
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Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил в ходе конференции «Дни космоса в Казахстане».
По его словам, недавно СМИ писали, что конгрессмены США выступили с инициативой о продлении работы космической станции до 2030 года.
«Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы», — заявил он.
Ранее Рогозин объявил о начале создания Национального космического центра в Москве.