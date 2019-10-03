Рогозин заявил о начале создания Национального космического центра

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о начале работ по созданию Национального космического центра в Москве, сообщает РИА Новости.

«Работы уже развёрнуты. Эскизный проект Национального космического центра и архитектурный план застройки технопарка одобрены московским правительством и «Роскосмосом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года.

1 октября Рогозин заявил, что с 2020 года госкорпорации будет достаточно двух космических кораблей «Союз» для отправки экипажей на МКС, если астронавты будут отправляться на станцию на американских кораблях.